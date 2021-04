Freiluft-Event in Stormarn : Ahrensburg bekommt 2021 ein riesiges Maislabyrinth

Jedes Jahr im Sommer realisiert Karsten Eggert ein Maislabyrinth. Dieses Jahr gastiert er in Ahrensburg.

Ahrensburg | Noch kann man über den Acker im Ahrensburger Industriegebiet Beimoor-Süd hunderte Meter weit gucken. Doch in drei Monaten soll hier eines der größten Maislabyrinthe in Norddeutschland stehen. So plant Karsten Eggert, der seit gut zwanzig Jahren Irrgärten in Stormarn entwirft und umsetzt. „Für mich als Ahrensburger ist das hier mein absoluter Traumacke...

