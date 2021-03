Coronavirus in Stormarn : 54 Corona-Fälle in 17 Stormarner Schulen und 8 Kitas

In 17 Stormarner Schulen und in 8 Kitas sind aktuell Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Es gibt 54 Fälle.

Bad Oldesloe | Die positive Nachricht in Sachen Coronavirus in Stormarn zuerst: in keinem Alten- und Pflegeheim im Kreis gibt es aktuell, 31. März, einen aktiven Corona-Fall. 17 Schulen und 8 Kitas betroffen Doch das war es dann auch schon mit den guten Nachrichten. Denn mittlerweile breitet sich das Virus verstärkt in Schulen und Kitas aus. Mittlerweile sind ...

