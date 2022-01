Schauspieltalente gesucht : Improtheater Stormarn startet mit neuen Workshops ins Jahr

Auch für Jugendliche sei das Improtheater eine gute Möglichkeit um Lockerheit, Mut und Sicherheit beim Sprechen vor anderen Menschen zu gewinnnen.

Jersbek | Es soll im Jahr 2022 mit frischem Schwung weitergehen mit dem „Improtheater Stormarn“. Am Montag, 10. Januar, findet für alle Interessierten ein kostenloser und unverbindlicher Probeabend statt. Das teilte die Gruppe, die im Bürgerhaus Timmerhorn in Jersbek probt, mit. Genau eine Woche später, also am 17. Januar, soll es dann die Möglichkeit geben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.