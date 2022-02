St. Adolf Stift Reinbek : Kein einziger Klinik-Mitarbeiter hat aufgrund der Impfplicht gekündigt

97,5 Prozent der insgesamt 1142 Mitarbeitenden des Krankenhauses in Reinbek sind bereits vollständig geimpft. Nur von zwei Mitarbeitern wisse man, dass sie noch komplett ungeimpft sind. Bei 27 ist der Impfstatus unklar.

Reinbek | Droht eine Pflegekrise? Es ist eines der Hauptargumente der Impfpflicht-Gegner, dass man im Bereich der Kliniken und Pflegeinrichtungen bereits massenhaft Kündigungen erlebe. So wollen angeblich Mitarbeiter der Impfpflicht für Berufe in Medizin und Pflege ab 15. März entgehen. Auch rund um das Krankenhaus St. Adolf Stift in Reinbek gab es – wie zu ...

