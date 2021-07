Prozessauftakt in Lübeck : Angeklagter schweigt vor Gericht zu Totschlags-Vorwurf

Der 57-jährige Angeklagte soll einen 38-Jährigen erschossen haben, der in sein Haus eingedrungen war, das dieser wohl für unbewohnt hielt.

Lübeck | Der 57-jährige Hausbesitzer, der Ende Dezember 2020 auf einen 38 Jahre alten Mann geschossen haben soll, den er in seiner Villa am Burgfeld antraf, hat sich zu Beginn des Prozesses am 8. Juli in Lübeck nicht zu den Vorwürfen geäußert. Angeklagter macht keine Angaben zu seiner Person Laut der Deutschen Presseagentur wollte der Angeklagte nach Aus...

