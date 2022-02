Fußball-Kreispokal in Stormarn : SV Eichede und WSV Tangstedt ermitteln den letzten Halbfinalisten

Von der Papierform her ist der SV Eichede als Oberligist und Seriensieger klarer Favorit. SVE-Coach Denny Skwierczynski aber warnt davor, im Kreispokal-Viertelfinale den WSV Tangstedt auf die leichte Schulter zu nehmen.

Steinburg/Tangstedt | Die Testphase ist vorbei. Am Sonntag, 27. Februar, steht für die Fußballer des SV Eichede und des WSV Tangstedt das erste Pflichtspiel des Jahres 2022 an. Es geht um den Einzug in das Halbfinale des Kreispokals. Der Gewinner des letzten noch auszutragenden Viertelfinalspiels trifft in der Vorschlussrunde auf Kreisligist TSV Trittau, der als Favoritens...

