Radioaktiver Zwischenfall : Filterkonzentrate in abgeschaltetem Kernkraftwerk Krümmel ausgetreten

Aus noch unbekannter Ursache brach ein Schauglas. Die Reaktorsicherheitsbehörde untersucht den Vorfall. Es soll keine Gefahr für Umwelt und Personal bestanden haben.

Geesthacht | Aus noch ungeklärter Ursache kam es im abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel zu einem Zwischenfall. Wie das Land Schleswig-Holstein am Freitag, 25. Juni, bestätigte, sind im seit 2009 dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk am vergangenen Montag, 21. Juni, radioaktiv belastete Filterkonzentrate in einem Sperrbereich ausgetreten. Die Ursache dafür sei...

