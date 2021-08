Aufführung in Ahrensburg : „Der Freischütz“ – das Original im Kulturzentrum Marstall

Der Lübecker Schauspieler Andreas Hutzel liest den „Freischütz“ im Ahrensburger Kulturzentrum Marstall in seiner ursprünglichen, tragischen Fassung – musikalisch begleitet vom „trio con brio“.

Ahrensburg | Er spielte Goethes Faust, war Jim Morrison in „Riders on the storm“, „Frank’n’Furter“ in der „Rocky-Horror- Show“ oder Johan in „Szenen einer Ehe“ und verkörperte auch Willy Brandt. Nun schlüpft Schauspieler Andreas Hutzel in die Rolle des Erzählers. Der Stoff ist kein geringerer als „Der Freischütz“. Premiere vor 200 Jahren in Berlin Zum Jubilä...

