Corona-Schutz : Offene Impfaktion im Bruno-Bröker-Haus in Ahrensburg

Die Impfung erfolgt am 28. Juli mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ahrensburg | Gute Nachricht für alle die, die noch nicht geimpft sind, aber gegen eine Corona-Infektion geimpft werden wollen: In der kommenden Woche haben sie dazu Gelegenheit – unbürokratisch und ohne Anmeldung! Wann? Am Mittwoch, 28. Juli, von 13 bis 20 Uhr im Bruno-Bröker-Haus am Stormarnplatz in Ahrensburg. Mobile Impfteams sind vor Ort Es handelt sich ...

