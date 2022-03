Urteil in Hamburg : IS-Rückkehrerin aus Bad Oldesloe zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt

Der Mutter, die mit ihrem 14-jährigen Sohn aus Schleswig-Holstein zum Islamischen Staat in Syrien reiste, bekommt eine lange Gefängnisstrafe. Der Sohn war bei einem Raketenangriff getötet worden.

Hamburg | Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat am Donnerstag eine IS-Rückkehrerin zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Staatsschutzsenat sprach die 44-jährige Mutter zweier Söhne aus Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.