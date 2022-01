Corona-Regeln : Hunderte Bußgelder nach Corona-Regelverstößen in Stormarn verhängt

Dass die Zahl der festgestellten Vergehen sich deutlich erhöhte, lasse aber nicht darauf schließen, dass die Stormarner die Regeln 2021 nicht mehr so ernst nahmen.

Bad Oldesloe | Die Zahl der Corona-Regelverstöße lag in Stormarn im Jahr 2021 deutlich höher als noch in den ersten Monaten der Pandemie. Während der Kreis Stormarn 2020 „nur“ 376 Bußgelder verhängen musste, waren es 2021 insgesamt 635. Die Gesamtsumme an betrage laut Andreas Rehberg, Fachbereichsleiter Sicherheit und Gefahrenabwehr, stolze 85.877 Euro. Verstöße ...

