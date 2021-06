Leichtathletik : Tim Rummelhagen scheidet bei U23-DM vorzeitig aus

Wettkampferfahrungen sind von besonderer Bedeutung. Tim Rummelhagen konnte daher verkraften, dass er gegen die ältere Konkurrenz bei der U23-DM in Koblenz bei der Medaillenvergabe keine Rolle spielte.

Koblenz | Es hätte alles passen müssen, um bei der Medaillenvergabe mitzumischen. Doch in erster Linie ging es für Tim Rummelhagen in Koblenz darum, Erfahrungen zu sammeln. Und so musste sich der junge Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe am Ende nicht grämen, dass es bei den Deutschen Meisterschaften der U23 nicht zum Einzug in den Endlauf über 110 Meter Hürden ger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.