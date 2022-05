Frauenfußball-Landespokal : Holstein feiert den Titelgewinn, SSC Hagen Ahrensburg sich selbst

Frauenfußball-Regionalligist Holstein Kiel hat sich am Donnerstag, 26. Mai, in Malente den Landespokal gesichert. Der SSC Hagen Ahrensburg aber feierte trotz der 0:3-Endspielpleite ausgelassen, vornehmlich sich selbst.

Malente | Sportlich waren die Kräfteverhältnisse schnell geklärt. Verdient gewann Frauenfußball-Regionalligist Holstein Kiel am Donnerstag, 26. Mai, in Malente das Landespokalfinale gegen Oberligist SSC Hagen Ahrensburg mit 3:0 (1:0). Bei der anschließenden Party aber standen die unterlegenen Stormarnerinnen dem Titelgewinner in nichts nach. Die Ahrensburger...

