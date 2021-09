Nur 35 Wahlberechtigte : Hohenfelde darf Bundestags-Stimmen nicht selbst auszählen

In diesem kleinen Dorf im Amt Trittau darf zwar in einem eigenen Wahllokal gewählt werden. Ausgezählt wird aber in der nächst größeren Gemeinde.

Hohenfelde | In Hohenfelde gibt es zwar ein Wahllokal im Landgasthof Stahmer, aber am Ende des Tages werden die Stimmen nicht in dem Dorf ausgezählt werden. Der Grund: Das Bundesinnenministerium hat die Bundeswahlordnung angepasst. Der Gedanke dahinter: das Wahlgeheimnis soll noch besser geschützt werden. Bundeswahlordnung geändert Geändert wurde der Paragra...

