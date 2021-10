Warten auf den Karpfen : Hochwasser sorgt für Probleme beim großen Abfischen in Reinfeld

Erst nach zwei Stunden konnte der erste Schub Karpfen in diesem Jahr geerntet werden.

Reinfeld | Immer wieder eilt Reinfelds Teichwirt Tim Schubert in Fischerhosen und Gummistiefeln vom Fischhaus zu den Mönchen am Herrenteich, um den Pegel und die Fließgeschwindigkeit zu überprüfen. „Dieses Jahr ist es kein gewöhnliches Abfischen, denn der Wasserstand ist bedingt durch die starken Regenfälle in den letzten zwei Tagen immer noch zu hoch“, sagt er....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.