Überschwemmungen in Niendorf : Hochwasser-Einsatz für Stormarner Feuerwehr nach einer Woche beendet

Während für die meisten Rettungskräfte die Unwettereinsätze der Vorwoche bereits abgeschlossen sind, war die dritte Feuerwehrbereitschaft Stormarn noch immer als Unterstützung in Niendorf an der Ostsee im EInsatz.

NIendorf | Die Schläuche und Pumpen sind gepackt und die letzten Stormarner Feuerwehrleute machten sich am Montagabend, 28. Februar, aus dem Weg von Niendorf an der Ostsee (Kreis Ostholstein) zurück nach Stormarn. Weiterlesen: Einsatzkräfte aus Stormarn in Niendorf im Einsatz Eine Woche lang im Einsatz in Niendorf an der Ostsee Genau eine Woche lang hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.