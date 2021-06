Starke Verkehrsbehinderungen : Hitzeschäden auf der A1: Baustelle voraussichtlich bis Sonntagabend

Dreistreifig wird die A1 erst am Sonntagabend wieder zur Verfügung stehen, da der Beton trocknen muss. Vorher wird auch die Geschwindigkeit gedrosselt.

Kiel | Auf der A1 mussten am Freitag aufgrund von Hitzeschäden Baumaßnahmen ergriffen werden. Die Sofortmaßnahme zur Behebung des Schadens startete noch am Freitag, den 18. Juni 2021, gegen 20 Uhr. Während der Arbeiten in der verkehrsarmen Zeit zwischen 20 Uhr und 1 Uhr früh und ab 7 Uhr bis etwa 10.30 Uhr muss aus Gründen der Arbeitssicherheit im B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.