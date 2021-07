Delingsdorf : Historisches Bauernhaus steht in Flammen

Am Freitagabend brach an der Lübecker Straße ein Großfeuer aus. Die L82 wurde voll gesperrt.

Delingsdorf | Großeinsatz in Delingsdorf am Freitagabend,30.Juli. Ein historisches Bauernhaus an der Lübecker Straße war in Brand geraten. Die L82 durch Delingsdorf ist daher weiterhin voll gesperrt (Stand 19.10 Uhr). Der Bereich soll daher weiträumig umfahren werden. Alarmierung der ersten Einsatzkräfte um 17.39 Uhr Die Integrierte Leitstelle Süd (IRLS) a...

