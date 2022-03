Karolina Brusdeilins gewählt : Historischer Moment – Ortswehr Jersbek hat nun eine Vize-Chefin

Feuerwehr-historischer Moment bei der Jahreshauptversammlung im „Fasanenhof“ in Jersbek: Karolina Brusdeilins ist die erste stellv. Ortswehrführerin und Ralf Möller als Wehrführer wiedergewählt.

Jersbek | Nach mehr als 25 Monaten endlich wieder eine Jahreshauptversammlung in Präsenz bei der Feuerwehr Jersbek – und das gleich mit einem personellen Paukenschlag nicht nur in der 122-jährigen Geschichte der Ortswehr, sondern weit über den Großraum Bargteheide hinaus: Mit Karolina Brusdeilins (33) wurde erstmals eine weibliche Kraft zur stellvertretenden Or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.