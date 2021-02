Stormarner Straßen-Geschichten : Wilhelm Postl hat sich in Bargteheide selbst ein Denkmal gesetzt

In der Serie „Straßennamen in Stormarn“ stellen wir unseren Lesern heute den Wilhelm-Postl-Weg in Bargteheide vor.

Bargteheide | Es ist nur ein ungepflasterter Fußweg, der südlich vom Kleinen Theater in Bargteheide bis zum Schulerweiterungsbau führt. Sein Name erinnert an den Heimatforscher Wilhelm Postl, der vor 16 Jahren gestorben ist. Postl war maßgeblich an der Gründung de...

