Freiwillige Feuerwehr : Neues Feuerwehrfahrzeug nach 900-Kilometer-Fahrt in Trittau

Das Feuerwehrfahrzeug HLF 20 war 900 Kilometer von Giengen in Baden-Württemberg nach Trittau unterwegs.

Trittau | Nach rund 900 Kilometern Fahrt von Giengen in Baden-Württemberg nach Trittau haben Wehrführer Fabian Woggan und dessen Überführungsmannschaft am Dienstagabend, 13. April, um 20.30 Uhr mit dem neuen HLF 20 die Feuerwache erreicht. Herzlich willkommen „Florian Stormarn 70-48-02“! Am Straßenrand hatten viele Trittauer Feuerwehrleute ihr neues Fahrzeug be...

