Krieg in der Ukraine : Helfer in der Kreis-Unterkunft in Ahrensburg erwarten Geflüchtete

In der Turnhalle der Beruflichen Schulen in Ahrensburg ist eine temporäre Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine entstanden. Das Wochenende über bereiteten Ehrenamtler die Infrastruktur vor.

Ahrensburg/Bad Oldesloe | Die Helfer sind bereit – Nachdem das gesamte Wochenende die Vorbereitungen in der Turnhalle der Beruflichen Schulen in Ahrensburg durch ehrenamtliche Helfer liefen, werden jetzt die ersten Geflüchteten aus der Ukraine erwartet. 150 Plätze in der Turnhalle entstanden In der Turnhalle stehen mindestens 150 Plätze in abgetrennten Abteilen zur Verfü...

