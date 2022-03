Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe : Helfer für Ukraine-Geflüchtete vernetzen sich in Reinbek

160 ukrainische Geflüchtete sind bereits in der Stadt Reinbek angekommen. Freiwillige Helfer tauschten sich nun mit der Stadt aus, um den Geflüchteten den Weg in den Alltag zu erleichtern.

Reinbek | Mit so viel Andrang beim ersten Vernetzungstreffen zur Ukraine-Hilfe am Dienstag, 29. März, hatte die Reinbeker Stadtverwaltung nicht gerechnet. Rund 180 Menschen fanden sich im Jürgen Rickertsen Haus zusammen, um die freiwillige, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in der Stadt zu koordinieren. Große Hilfsbereitschaft von Reinbeker Bürgern Auch ukra...

