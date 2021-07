Hilfe im Katastrophengebiet : Neue Helfer aus Schleswig-Holstein am Montag direkt im Einsatz

Unter anderem sind Feuerwehrleute aus Stormarn seit dem Morgen in einem Pflege- und Altenheim im Einsatz.

Bad Neuenahr | Nach der Ablösung ihrer Kameradinnen und Kameraden, die selbst mittlerweile zurück im Norden sind, ging es direkt in den Einsatz – Für die neuen Kräfte aus Schleswig-Holstein gab es kein langes Warten nach ihrer Ankunft im Basislager Windhagen an der A3 in Rheinland-Pfalz. Schon am Montag, 26. Juli, rückten unter anderem die neu eingetroffenen Helf...

