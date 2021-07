Reisender wählte den Notruf : Großeinsatz am Bargteheider Bahnhof

Sechs Reisende klagten im Regionalexpress nach Lübeck über Atembeschwerden. Der Grund waren heißgelaufene Zugbremsen.

Bargteheide | Schreckminuten am Sonnabend, 10. Juli, auf der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck. Ein Reisender stellte in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn zwischen Ahrensburg und Bargteheide gegen um 21.45 Uhr Brandgeruch in seinem Abteil fest. Er wählte den Notruf. Da die genaue Lage zunächst unklar war und die Möglichkeit bestand, dass ein Feuer direkt i...

