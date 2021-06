Einbruch in Oststeinbek : Als die Bewohner nach Hause kamen, war ihr Reihenhaus durchwühlt

Die Kriminalpolizei Reinbek erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch in der Uferstraße der Gemeinde Oststeinbek am vergangenen Wochenende.

21. Juni 2021, 14:28 Uhr

Oststeinbek | Schockierende Rückkehr ins traute Heim. Als die Bewohner am Sonntag, 20. Juni, um 18 Uhr nach einem Wochenendtrip nach Hause und in ihr Reihenhaus in der Uferstraße der Gemeinde Oststeinbek wollten, bemerkten sie die offen stehende Terrassentür.

Durch rückwärtiges Fenster ins Haus

In der Zeit von Freitag, 18. Juni, 7 Uhr, bis Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, waren Unbekannte ins Reihenhaus eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Laut Polizeiangaben gelang es den Tätern, sich durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt zum Haus zu verschaffen. Angaben zur Art und Höhe des erlangten Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind im Tatzeitraum Freitag bis Sonntag in der Uferstraße in Oststeinbek sowie im Bereich der Feldmark Richtung Hamburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise bitte an die Kripo Reinbek unter (040) /727707-0.