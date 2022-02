Einbruch in Einfamilienhaus : Kriminelle durchwühlen Räume in Ahrensburg und flüchten mit Schmuck

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg sucht die Kriminalpolizei mögliche Zeugen.

Ahrensburg | Einbrecher trieben sich Donnerstag, 10. Februar, im Mittelweg in Ahrensburg rum. In der Zeit zwischen 12 und 19 Uhr brachen die Täter laut Polizei in ein Einfamilienhaus ein. Dazu öffneten die Kriminellen ein Fenster gewaltsam, stiegen ins Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut gehörte auch Schmuck. „Zur Schadenshöhe können noc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.