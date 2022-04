Feuerwehreinsatz in Büchen : Brand in Einfamilienhaus – Wind facht Flammen immer wieder an

Den vorderen Teil des Einfamilienhauses konnte die Feuerwehr retten, den Rest nicht. Dieser wurde bei einem Feuer in Büchen ein Raub der Flammen.

Büchen | Ein Feuer hat in Büchen in der Nacht zu Donnerstag, 7. April, Teile eines Einfamilienhauses zerstört. Nach Polizeiangaben ist die Brandursache ebenso wie die Schadenshöhe noch unklar. Verletzt wurde niemand. Gegen 2.20 Uhr war die Feuerwehr zum Einsatzort am Pommernweg gerufen worden. Bei unserem Eintreffen stand ein Anbau des Hauses in Flammen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.