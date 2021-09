Tag des Zeitungsausträgers : Simone Rasch – Zustellerin in Vollzeit: Ein Hausbesuch in Westerau

Am Samstag, 4. September, ist der „Tag des Zeitungsausträgers“. Der Tag ist somit prädestiniert, aus dem Leben einer Zeitungszustellerin zu berichten: „Gestatten, Simone Rasch! – Zeitungsbotin in Vollzeit.“

Westerau | Nachts in Stormarn, die Mehrheit schlummert selig – aber sie ist hellwach und unterwegs: Simone Rasch aus Westerau. Rasch ist Zeitungsausträgerin und Nacht-Postbotin. Nicht, um sich Taschengeld dazuzuverdienen. Sie spielt in einer anderen Liga: hauptberuflich, in Vollzeit, sechs Tage die Woche. Und sie macht es gern. Ich bin mein eigener Herr. Niema...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.