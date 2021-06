Freiwasserschwimmen : Duo der SG Stormarn Barsbüttel holt drei DM-Medaillen

Ein Duo der SG Stormarn Barsbüttel hat sich bei der Freiwasser-DM in Münster mehr als achtbar geschlagen und es bis auf das Siegertreppchen geschafft.

Münster | Drei Medaillen haben die Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel von den Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen mitgebracht. Im Stadthafen in Münster sicherte sich Hannah Gätjen im Jahrgang 2006 zwei Silbermedaille, Bronze in der Offenen Klasse gewann Elea Linka, die kürzlich Sechste bei der EM über 25 km geworden war. Tolle Stimmung be...

