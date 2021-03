Bargfeld-Stegen : Handtasche mit Bargeld und Papieren aus Pkw gestohlen

Geparktes Fahrzeug in der Raiffeisenstraße in Bargfeld aufgebrochen und Handtasche mit Geld und Papieren gestohlen.

von Volker Stolten

05. März 2021, 12:45 Uhr

Bargfeld-Stegen | Ein Autoknacker war bereits am Mittwoch, 3. März, in Bargfeld-Stegen unterwegs: Dort in der Raiffeisenstraße hat ein Täter ein Fahrzeug aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 34-Jährige Bewohnerin der Gemeinde in die Raiffeisenstraße, parkte dort gegen 7.40 Uhr und brachte ihr Kind in die nahe gelegene Kindertagesstätte.

Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert

Als sie nach zehn Minuten zum Fahrzeug zurückkehrte,sah sie es sofort: Die Scheibe der Beifahrertür war eingeschlagen und ihre Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren aus dem Fahrzeug gestohlen worden. Sachschaden: Etwa 1000 Euro.

Polizei Bargteheide sucht Zeugen

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße gesehen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Die nimmt die Polizei Bargteheide unter Ruf (04532) 7071-0 entgegen.