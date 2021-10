Polizei hofft auf Zeugen : Handtasche in Ahrensburg gestohlen – die Bestohlene wird gesucht

Die Tatverdächtigen wurden gefasst, von der Bestohlenen fehlt jede Spur

Bad Oldesloe | Die Bestohlene ist bekannt, aber die Tatverdächtigen werden gesucht. So läuft es oft. Doch dieses Mal ist es in Ahrensburg tatsächlich genau andersrum. Zwei Frauen stehen dringend im Verdacht einer Frau in Ahrensburg am Samstag, 16. Oktober, eine Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen zu haben. Doch als sie gefasst wurden, war die Handtasche weg ...

