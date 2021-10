2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau feiert Heimsieg gegen TSV Bayer Dormagen

Eine stabile Defensive und ein gut aufgelegter Torhüter Nils Conrad waren entscheidend dafür, dass der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga den TSV Bayer Dormagen besiegte und sein Punktekonto ausglich.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau hat sein zweites Heimspiel in Folge in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TSV Bayer Dormagen mit 26:21 (9:10) gewonnen und sein Punktekonto ausgeglichen (8:8). In der umkämpften Partie duellierten sich beide Teams lange Zeit auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase stellten die Lübecker die Weichen auf Sieg. Zerfahrene Anf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.