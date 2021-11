2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau stellt sich gegen TuSEM Essen auf harten Kampf ein

In der 2. Handball-Bundesliga ist der VfL Lübeck-Schwartau am Freitag, 26. November, bei TuSEM Essen zu Gast. Auf das Spiel freuen sich zwei Lübecker besonders: Nils Conrad und Fynn Ranke, der vor seinem Comeback steht.

Lübeck | Das verlorene Ostseederby gegen den HC Empor Rostock noch im Hinterkopf, steht dem VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga das schwere Auswärtsspiel beim Erstligaabsteiger TuSEM Essen bevor. Für Nils Conrad eine Reise in die Vergangenheit. Von 2019 bis Anfang 2020 spielte der 20-Jährige für die Essener, ehe er in das Tor des VfL wechselte. ...

