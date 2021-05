2. Handball-Bundesliga : VfL-Coach Przybecki fordert eine Leistungssteigerung

Der VfL Lübeck-Schwartau will am Mittwoch gegen den Tabellenzweiten ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt in Konstanz.

Lübeck | Nach der deutlichen Niederlage bei der abstiegsbedrohten HSG Konstanz blieb Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau nur wenig Zeit, die Wunden zu lecken. Bereits am Mittwoch (12. Mai) steht um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS N-Lübbecke auf dem Programm. Die Vorzeichen für das Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aus Lübbecke kö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.