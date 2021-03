2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau feiert Remis wie einen Sieg

Nach schwacher erster Halbzeit kriegt der VfL Lübeck-Schwartau beim ThSV Eisenach gerade noch rechtzeitig die Kurve.

Eisenach | Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen hat der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga in Eisenach einen Teilerfolg verbucht. Nach dem Abpfiff tanzten und jubelten die Lübecker ausgelassen in der Werner-Assmann-Halle. Denn das 30:30 beim ThSV fühlte sich für die Nordlichter wie ein Sieg an. Nach einem Drei-Tore-Pausenrückstand kämpften sich ...

