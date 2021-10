Straßensperrung in Glinde : Brücke über die K80 muss saniert werden – Sperrung angekündigt

Die Maßnahme kostet 200.000 Euro und wird anteilig vom Kreis Stormarn und den Gemeinden finanziert.

Glinde | Auf der K80 müssen sich in den nächsten zwei Wochen Verkehrsteilnehmer auf Wartezeiten und kleinere Staubildungen einstellen. Denn wie der Landebetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Donnerstag, 14. Oktober, mitteilte, wird die K80 am Oher Weg halbseitig gesperrt werden. Diese Maßnahme – die über 200.000 Euro kosten wird ...

