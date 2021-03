Kinderschutzbund Stormarn : Mehr als 7000 Stormarner Kinder leiden unter Armut

Online-Veranstaltung an diesem Donnerstag zum Thema Kinderarmut im Kreis Stormarn mit Armutsexperte Ingo Loeding.

Ahrensburg | Der Kinderschutzbund Stormarn lädt am Donnerstag, 11. März, um 19 Uhr zu einer Online-Veranstaltung mit dem Titel „Und was ist mit uns? Kinderarmut im Kreis Stormarn“ ein. Dabei geht es um Informationen und Ansichten des Kinderschutzbundes zur Kinderarmut in Stormarn. Zu Gast ist Ingo Loeding, Armutsexperte des Deutschen Kinderschutzbundes Schleswi...

