Ausstellung in Ahrensburg : Finissage mit zwei Gesprächsrunden in der Galerie im Marstall

Sechs Künstlerinnen und Künstler stellen in Ahrensburg ihre Werke vor und erklären ihre Arbeiten und Herangehensweisen.

Ahrensburg | Seit Ende Mai läuft die Gruppenausstellung „Collecting Yourself – Notizen des Sammelns“ zum Jahresthema Sammeln mit künstlerischen Positionen von sechs verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern in der Galerie im Marstall, Lübecker Straße 8 in Ahrensburg. Am Sonntag, 4. Juli, gibt es eine Finissage mit zwei Gesprächsrunden aller beteiligten Künstler ü...

