Vereinigte Stadtwerke GmbH : Grundsteinlegung für neue Firmenzentrale

Vor kurzem fiel der Startschuss für den Baubeginn der neuen Firmenzentrale der Vereinigte Stadtwerke GmbH (VS) in Ratzeburg.

Ratzeburg | Bei strahlendem Sonnenschein wurde kürzlich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der Vereinigte Stadtwerke GmbH (VS) und der Vereinigte Stadtwerke Immobilien GmbH der Grundstein für die neue Firmenzentrale der VS in Ratzeburg gelegt. Unter Einhaltung der corona-konformen Bedingungen besichtigte man gemeinsam das Baufeld und war erfreut über die Fortschritte...

