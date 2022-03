Neubau und Modernisierung : Lungenklinik in Großhansdorf präsentiert sich mit neuem Logo

Die Fachklink für sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege erhält in drei Jahren einen modernen Neubau. Schon jetzt arbeitet die „LungenClinic Grosshansdorf“ an einem moderneren Erscheinungsbild.

Großhansdorf | Das größte Krankenhausprojekt in Schleswig-Holstein: Die Sanierung der „LungenClinic Grosshansdorf“. In drei Jahren soll ein Teil der Fachklinik abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Doch schon jetzt tut sich optisch etwas an der Lungenklinik: Ein neues Logo und eine neue Internetseite. Weiterlesen: Land investiert 69 Millionen...

