Großhansdorf nimmt Ukrainer auf : „Du bist nicht allein!“ Beistand für Kinder aus Tschernobyl-Region

Mit einer außergewöhnlichen Rede hat Janhinnerk Voß, Bürgermeister von Großhansdorf, durch eine Solidaritätsveranstaltung für die Menschen in der Ukraine geführt. Auch Kinder aus der Tschernobyl-Region nahmen daran teil.

Großhansdorf/Ahrensburg | „Wir denken an die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in Großhansdorf sind und hoffen sehr, dass unser Ort auch ihr Ort werden kann, auch wenn dies die Heimat nicht ersetzt. Und im Namen aller möchte ich sagen, bevor wir in einer Schweigeminute in Stille verharren: Du bist nicht allein… wir sind bei Dir!“ Mit einer außergewöhnlich emotionalen Re...

