Fünf Feuerwehren im Einsatz : Großfeuer in Bargfeld-Stegen zerstört Scheune und Werkstatt

Am Montagmittag, 16. August, geriet in Bargfeld Stegen eine Scheune in Brand. In ihr ist auch eine Werkstatt untergebracht.

Bargfeld-Stegen | Flammen schlugen aus dem Dach, das beim Eintreffen der ersten Feuerwehren bereits einstürzte. Eine Scheune mit integrierter Werkstatt ist am Montag, 16. August, aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Alarmierung kurz nach 13 Uhr Kurz nach 13 Uhr hatten Anwohner das Feuer am Bornhorster Weg festgestellt und die Einsatzkräfte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.