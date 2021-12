100 Einsatzkräfte auf Bauernhof : Großfeuer in Stubben – Wohnhaus geht komplett in Flammen auf

Großeinsatz nach Feuer auf Bauernhof in Stubben: Gut 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten das Wohnhaus aber nicht mehr retten. Es brannte komplett ab. Verletzt wurde niemand.

Stubben | Ein Feuer in einem kombinierten Wohn- und Wirtschaftsgebäude hat am Mittwochabend, 8. Dezember, einen Großeinsatz für die Rettungskräfte in Stubben ausgelöst. Anwohner hatten Flammen in Eingangsbereich des Gebäudes an der Dorfstraße entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Etliche Feuerwehren alarmiert Um 20.35 Uhr wurden von der Rettungsleitstelle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.