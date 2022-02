Kreis Stormarn : Großeinsatz in Trittau: Feuer zerstört Haus am Waldrand

Bei einem Großbrand in der vergangenen Nacht brannte ein Haus in der Straße Trittauerfeld bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trittau | Ein Feuer hat in der Nacht zum Donnerstag ein Haus in der Straße Trittauerfeld komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben von Anwohnern stand das Haus am Waldrand zur Vermietung an, und war zum Brandzeitpunkt unbewohnt. Das Haus war nicht mehr zu retten Kurz nach 22 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Trittau und Glinde ...

