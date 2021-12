Großeinsatz in Mölln : Bewohnerin eines Seniorenheims erleidet schwerste Verbrennungen

Feuer im Seniorenheim „Uhlenspeegel“ in Mölln: Eine Bewohnerin kommt mit Verbrennungen 3. Grades in ein Lübecker Krankenhaus. Insgesamt werden 17 Personen evakuiert.

Mölln | Aus noch unklarer Ursache kam es am Dienstagnachmittag, 21. Dezember, zu einem Brand im Seniorenheim „Uhlenspeegel“ an der Berliner Straße 85-89 in Mölln. Dabei erlitt eine Bewohnerin schwerste Verbrennungen. Das Feuer war gegen 16.20 Uhr in einem Zimmer einer älteren Dame ausgebrochen. Es brannten Textilien und Papier. Die Bewohnerin konnte mit ihrem...

