Großeinsatz in Börnsen : Gartenlaube in Kleingartenverein wurde ein Raub der Flammen

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag, 11. Februar, im „Kleingartenverein Gartenweg“ in Börnsen ein Gartenhäuschen zerstört. Um 00.39 Uhr wurden die Rettungskräfte von der Rettungsleitstelle IRLS Süd alarmiert.

Börnsen | Eine weithin sichtbare Rauchsäule, die von lodernden Flammen rot beleuchtet wurde, wies in der Nacht zu Freitag, 11. Februar, den Feuerwehrleuten in Börnsen den Weg zum Einsatzort: Im Kleingartenverein am Gartenweg brannte gegen 0.40 Uhr eine Laube. Weil wir auf unserer Anfahrt auch schon von weitem den Rauch sehen konnten, haben wir das Stichwort a...

