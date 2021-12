Großeinsatz in Barsbüttel : Textilien auf Wohnungsbalkon brennen – alle Bewohner in Sicherheit

Zu einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Barsbüttel sind am Montagvormittag, 27. Dezember, allein vier Freiwillige Feuerwehren ausgerückt. Es qualmte aus dem 2. Stock nicht schlecht.

Barsbüttel | Morgens hatte der Bewohner seine Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Barsbüttel verlassen. Als er kurz vor 10 Uhr wieder zurückkam, brannte es auf dem Balkon an der Rückseite. Eine starke Rauchentwicklung war auszumachen. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Bewohner standen bereits vor dem Haus. Alle konnten sich in Sicherheit bringen....

