Kinderbetreuung entfällt vorerst : Großeinsatz – Kita-Containerblock in Ratzeburg ausgebrannt

45 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen an, können den Gruppenraum-Komplex von Kita-Kindern in Ratzeburg aber nicht retten.

Ratzeburg | Kurz vor Weihnachten haben Kinder einer Gruppe der Kita in der Straße Hasselholt in Ratzeburg alles verloren. Ihr Gruppenraum ging in Flammen auf. „Der Brand wurde wohl erst sehr spät bemerkt, weil alle Rollläden geschlossen waren. Drinnen wüteten währenddessen die Flammen ziemlich heftig“, sagte Christian Nimtz. Der Chef der Ratzeburger Feuerwehr lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.