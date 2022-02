Hund und Schildkröte gerettet : Großeinsatz: Carportfeuer greift in Mollhagen auf Wohnhaus über

Fünf Freiwillige Feuerwehren aus Mollhagen, Eichede, Lasbek, Sprenge, Todendorf kämpften am Samstag gegen die Flammen an. Im Einsatzverlauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe mit der Drehleiter nachalarmiert.

Mollhagen | Ein Feuer in einem Carport hat am Samstag, 26. Februar, in Mollhagen zunächst einen hölzernen Anbau erfasst. Eine dort gelagerte Gasflasche geriet in Brand. Die Flammen haben sich danach sehr schnell auf das Dach eines Wohnhauses am Lasbeker Weg ausgedehnt. Seches Freiwillige Feuerwehren aus Stormarn im Einsatz Fünf Freiwillige Feuerwehren...

